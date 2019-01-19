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Общество

Выставка картин с эстонскими волками откроется 23 января в Пскове

23 января в 16:00 в Пскове в Доме офицеров откроется выставка эстонской книжной графики под названием «Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда – Псков».

В экспозиции будут представлены работы известных эстонских художников: Люсии Мржак, Джулии Ландонио, Прийт Реа, Елины Силдре, Урмас Виик, Юрия Милдеберг и других графистов. Все работы посвящены символу эстонского фольклора - волку.

«Длинными зимними вечерами в северных странах всегда рассказывали сказки. Свои и чужие. Так и в Эстонии. Для эстонцев и итальянцев волк - «национальное животное». В эстонском фольклоре увидеть волка - хорошее предзнаменование», - отметила куратор и один из авторов выставки, член Европейской Академии Вийве Ноор.

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