Привлекать учеников в офлайн-школы помогает только реклама – эксперт

23:04, 19 октября 2026, ПАИ

В условиях информационного шума от онлайн-образования привлекать слушателей в офлайн-школы проблематично, помогает в этом только реклама. Об этом заявила руководитель образовательного направления «КофеШкола» Ольга Беляева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 октября.

Ведущий программы поинтересовался, какой посыл должна нести реклама дополнительного образования, чтобы человек предпочёл офлайн-формат и «пошёл ногами куда-то», а не открыл телефон и не получал знания в удобном для себя формате.

«Только реклама», – ответила Ольга Беляева, подчеркнув важность правильного позиционирования услуг.