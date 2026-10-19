Эксперт: IT-курсы без лицензии выдают сертификаты, а не дипломы

22:55, 19 октября 2026, ПАИ

IT-курсы могут работать без лицензии, но тогда их выпускники получают сертификаты, а не документы об образовании. Если у школы есть лицензия, данные о выданных дипломах передаются в Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО), и работодатель может проверить подлинность документа в единой базе. Об этом рассказала руководитель образовательного направления «КофеШкола» Ольга Беляева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 октября.

Например, у «КофеШколы» две образовательные лицензии – на ИП и на ООО. Лицензия на ООО позволяет официально работать с корпоративным сектором: у B2B-клиентов есть строгие требования к документам.

Таким образом, обучающиеся получают дипломы об образовании, все данные о которых передают в федеральный реестр, пояснила Ольга Беляева.

Она подчеркнула, что в высших учебных заведениях ребятам часто не хватает практики.

«Там всё-таки больше теории, то есть как раз таки не хватает именно возможности делать что-то на практике», – пояснила руководитель образовательного направления.