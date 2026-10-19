В музее-усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области открылась новая выставка

22:49, 19 октября 2026, ПАИ

Выставка членов Союза художников России Ирины Абакумовой и Юрия Рыжкова «Умножающие красоту» открылась в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Художники знают друг друга, их совместные выставки с успехом проходили в Пскове и Опочке. Это дуэт двух талантливых людей, своеобразный батл – творческое состязание художников разных поколений, отличающихся приёмами художественного мастерства, у каждого из которых свои любимые краски, темы, предметы изображения и так далее. А объединяет их то, что оба ищут красоту в жизни, умножая её своим мастерством. Убедитесь в этом, посетив выставку», – отметила заведующая филиалом Псковского музея-заповедника Ольга Жуковская.

Выставка будет работать до 13 декабря 2026 года.