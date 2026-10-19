Юные спортсмены из Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра»

23:51, 19 октября 2026, ПАИ

26 юных спортсменов и четыре тренера из Пскова и Великих Лук побывали на представлении Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX







На одной арене собрались мастера спортивной и художественной гимнастики, акробатики, аэробики, прыжков на батуте и циркового искусства.

«Для наших ребят увидеть выступления выдающихся спортсменов – отличный стимул тренироваться ещё упорнее и идти к собственным победам», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил Алексея Немова за традиционное приглашение и тёплый приём псковской делегации.

«Желаю нашим спортсменам успехов и новых достижений», – добавил он.