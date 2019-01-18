Факт незаконной продажи контрафактного алкоголя выявила в псковском магазине «Трезвая Россия»

20:44, 20 января 2019, ПАИ

Команда Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области в ходе антиалкогольного рейда выявила факт незаконной продажи контрафактного алкоголя после 21:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в проекте, на купленной в Пскове продукции также не было акцизной марки.

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Прибывший сотрудник полиции составила протокол об административном правонарушении. Продавец написала объяснение. Дело будет направлено в мировой суд, продавцу грозит штраф от 30 000 рублей.