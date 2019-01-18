За оскорбление сотрудника Росгвардии житель Пскова отправится под суд

11:55, 21 января 2019, ПАИ

За оскорбление сотрудника Росгвардии житель Пскова отправится под суд, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

23 декабря 2018 года около 17:00 в дежурную часть УМВД России по Пскову сотрудники Росгвардии доставили нетрезвого мужчину для составления протокола в связи с совершением им административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 КоАП РФ (побои). Пскович, не желая принимать участие в соответствующих административных процедурах, в присутствии посторонних граждан нецензурно оскорбил одного из росгвардейцев.

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде исправительные работ сроком до 1 года.