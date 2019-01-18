Год тюрьмы грозит поднадзорному псковичу, самовольно уехавшему в Липецк

11:16, 21 января 2019, ПАИ

Год тюрьмы грозит поднадзорному псковичу, самовольно уехавшему в Липецк, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Прокурор Пскова утвердил обвинительный акт в отношении жителя Пскова, который для уклонения от административного надзора самовольно уехал в Липецк. Суд после отбытия псковичом наказания установил за ним административный надзор сроком на 6 лет до погашения судимости, с обязательной явкой два раза в месяц в орган внутренних дел и запретом пребывания вне жилого помещения с 23 часов до 6 часов. Однако гражданин не посчитал нужным уведомлять правоохранительные органы о своих намерениях проживать в другом регионе, после чего на несколько месяцев уехал в Липецк.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 314.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.