Дополнительные льготы за инвестиции предложат российским бизнесменам

21:08, 21 января 2019, ПАИ

В России предпринимателям предложат дополнительные льготы за инвестиции. Однако бизнесменам придется вложить в проект не менее 1 млрд рублей, указано в новом законопроекте Минфина. Вместе с тем отмечается, что в некоторых случаях сумма вклада может быть и меньше, сообщает газета «Известия».

В ответ на финансирование бизнесу предоставят пятилетнюю гарантию неизменности цен на тарифицируемую продукцию и заморозку ставок налогов и сборов на шесть лет. Кроме того, он получит защиту от административных проверок, при условии, что их отсутствие или ограничение не скажется на трудовых правах, здоровье россиян и безопасности государства.

Послабления для инвесторов будут действовать в сфере сельского хозяйства, обработки и сжижения газа, производства электроэнергии, сбора и переработки мусора, а также туризма и информационных технологий.

Также введут новые критерии оценки эффективности проектов, получивших господдержку. В частности, в расчет будут браться бюджетный, экономический и социальный результаты. В первую очередь будут приветствоваться проекты, создающие условия для занятости населения, роста высоких технологий и инвестиций.