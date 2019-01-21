0
19:18
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
14:05
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
16:40
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
11:11
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
14:26
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго
10:43
Порядка 2,7 млрд рублей направлено в 2018 году на содержание и ремонт дорог в Псковской области
10:10
«Девяток» яиц появился в продаже в России
Еще новости
Экономика

Дополнительные льготы за инвестиции предложат российским бизнесменам

В России предпринимателям предложат дополнительные льготы за инвестиции. Однако бизнесменам придется вложить в проект не менее 1 млрд рублей, указано в новом законопроекте Минфина. Вместе с тем отмечается, что в некоторых случаях сумма вклада может быть и меньше, сообщает газета «Известия».

В ответ на финансирование бизнесу предоставят пятилетнюю гарантию неизменности цен на тарифицируемую продукцию и заморозку ставок налогов и сборов на шесть лет. Кроме того, он получит защиту от административных проверок, при условии, что их отсутствие или ограничение не скажется на трудовых правах, здоровье россиян и безопасности государства.

Послабления для инвесторов будут действовать в сфере сельского хозяйства, обработки и сжижения газа, производства электроэнергии, сбора и переработки мусора, а также туризма и информационных технологий.

Также введут новые критерии оценки эффективности проектов, получивших господдержку. В частности, в расчет будут браться бюджетный, экономический и социальный результаты. В первую очередь будут приветствоваться проекты, создающие условия для занятости населения, роста высоких технологий и инвестиций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
21 января 2019
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
21 января 2019
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве 3
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
17 января 2019
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
16 января 2019
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго
12 января 2019
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго 1
Порядка 2,7 млрд рублей направлено в 2018 году на содержание и ремонт дорог в Псковской области
11 января 2019
Порядка 2,7 млрд рублей направлено в 2018 году на содержание и ремонт дорог в Псковской области 1
«Девяток» яиц появился в продаже в России
11 января 2019
«Девяток» яиц появился в продаже в России
Объем инвестиций резидентов в ОЭЗ «Моглино» увеличился до 16,8 млрд рублей
09 января 2019
Объем инвестиций резидентов в ОЭЗ «Моглино» увеличился до 16,8 млрд рублей

Идет загрузка...