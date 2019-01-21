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Общество

Более 6 тысяч административных правонарушений выявили народные дружинники в Псковской области в 2018 году

В Псковской области в 2018 году с участием членов народных дружин были выявлены 6 тысяч 115 административных правонарушений и раскрыты 14 преступлений. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Помимо этого за прошедший год сотрудники ГИБДД совместно с членами народных дружин провели 68 мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения, организовали 127 совместных дежурств, в рамках которых выявлены 210 административных правонарушений.

Добавим, что на сегодняшний день на территории области во всех 26 муниципальных образованиях создана 31 народная дружина общей численностью 487 дружинников, а также две народные дружины по линии обеспечения безопасности дорожного движения: в Пскове численностью 12 человек и в Великолукском районе - 7 человек.

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