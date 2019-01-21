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Общество

Гидов и переводчиков к Ганзейским дням в Пскове готовят в рамках партпроекта «Единой России» «Старшее поколение»

Пенсионеры в качестве волонтеров намерены участвовать в Международных Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове в июне. Их подготовка к мероприятию ведется в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единая Россия».

В дни проведения Ганзы пенсионеры-волонтеры, которые проходят обучение на факультете иностранных языков «Университета третьего возраста», станут как переводчиками, так и гидами для зарубежных гостей. «Мы начали готовиться к Ганзейским дням еще в прошлом году, а в 2019-м мы продолжаем эту программу уже для «продвинутых». Желающих принять участие в Ганзейских днях в качестве добровольных переводчиков оказалось немало», - отметила руководитель университета, председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук.

По ее словам, сейчас учебный год в самом разгаре, и уже есть ощутимые результаты. Обучение иностранной речи проходят несколько десятков человек. Слушатели групп преподавателей Маргариты Ткаченко и Светланы Гавриловой демонстрируют высокий уровень овладения методикой приема гостей, проводя презентационные экскурсии по достопримечательностям Пскова на английском языке.

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат областного Собрания Наталья Мельникова поблагодарила студентов, которые показывают высокий уровень языковой подготовки и выразила уверенность, что «серебряные волонтеры» скоро смогут наглядно продемонстрировать настоящее гостеприимство и широту русской души.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов) на 2018 – 2022 годы.

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  • Псковская Ганза
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