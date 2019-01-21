До -22 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

17:03, 21 января 2019, ПАИ

От -17 до -22 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днём 22 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Днём термометры покажут от -10 до 15 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.