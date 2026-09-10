Целевой договор гарантирует поступление в колледж – Сергей Николаев

11:30, 10 сентября 2026, ПАИ

Приоритетное поступление в учреждения среднего профессионального образования в Псковской области обеспечивает договор о целевом обучении, заключённый с предприятием. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Для того чтобы гарантированно поступить в учреждение профессионального образования, достаточно на любом предприятии, где будущий студент будет работать, подписать договор о целевом обучении. И тогда у него поступление идёт в приоритетном порядке», – сказал Сергей Николаев.

Он пояснил, что это правило действует даже при невысоком среднем балле. «Даже если у меня средний балл аттестата будет 4,2, я всё равно поступлю, потому что у меня приоритетное направление», – подчеркнул заместитель министра.

По его словам, в регионе подготовка идёт по 46 специальностям и 17 профессиям. «Этот перечень специальностей достаточен для того, чтобы закрыть потребности рынка региона в кадрах», – отметил Сергей Николаев.