В Пскове 24 сентября пройдёт традиционный крестный ход вокруг города

10:21, 10 сентября 2026, ПАИ

В Пскове 24 сентября состоится ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города. В сентябре его проведет приход воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Часть маршрута участники пройдут пешком, а часть пути преодолеют на автобусе.

Крестный ход начнется в 10:30 от воинского храма по адресу: Псков, улица Мирная, 1. Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 (911) 899-06-06.