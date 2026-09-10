Кому положено бесплатное питание в школе и как его получить, объяснил замминистра образования

11:11, 10 сентября 2026, ПАИ

Бесплатное питание предоставляется всем школьникам с первого по четвёртый класс в Псковской области независимо от категории семьи. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Ребёнок поступает в первый класс, и все дети вне зависимости от категории, с первого по четвёртый класс, у нас питаются бесплатно. Каких-либо документов для предоставления такой меры поддержки предоставлять нет необходимости», – подчеркнул Сергей Николаев. Он уточнил, что, если школьник учится в первую смену, ему предоставляется завтрак, если во вторую – обед.

Для учеников пятых – одиннадцатых классов полностью бесплатного питания для всех категорий нет. Однако дети из многодетных и малообеспеченных семей получают эту меру поддержки. Для этого необходимо предоставить справку из органов социальной защиты населения. «Справка из органов социальной защиты действует один учебный год. Если ребёнок переходит в пятый, шестой, седьмой класс и так далее, то просто ежегодно предоставляется справка из органов социальной защиты», – пояснил заместитель министра.

Сергей Николаев также отметил, что различий в предоставлении бесплатного питания между школами Пскова и районов нет. «По мерам поддержки никакого различия не существует. Различие может существовать только в том меню, которое организуется в данной образовательной организации», – сказал он.