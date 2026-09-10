Меры поддержки семей в сфере образования: прямой эфир из медиацентра ПАИ

10:02, 10 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый мерам поддержки семей в сфере образования, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

На вопросы отвечает заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев. В ходе встречи обсуждается механизм предоставления льгот на школьное питание для учеников начальной школы, а также возможность получения региональных субсидий на оплату групп продлённого дня для первоклассников из многодетных семей.

Кроме того, поднимаются темы информирования родителей о доступных местах и условиях записи в различные секции. Отдельное внимание уделяется распределению лимитов на бесплатные места в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.