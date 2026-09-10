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Общество

Михаил Ведерников: Передвижные медкомплексы делают медицину доступнее для жителей отдалённых деревень

Передвижные медицинские комплексы помогают сделать диагностику доступнее для жителей отдаленных деревень Псковской области, подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

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Временные диагностические пункты разворачивают непосредственно на базе местных ФАПов. Здесь жители могут сдать анализы, сделать ЭКГ, измерить давление, пройти рентгенографию и маммографию, а также проконсультироваться с врачом. В рамках диспансеризации к обследованиям подключают и узких специалистов.

По словам Михаила Ведерникова, такой формат позволяет выявлять заболевания и другие угрозы для здоровья еще до появления выраженных симптомов.

«Такой формат позволяет выявлять скрытые угрозы – гипертонию, онкологию, нарушения обмена веществ – на самых ранних стадиях, когда человека ещё ничего не беспокоит», – сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что выездная диагностика не ограничивается одним визитом медиков. Примерно через неделю после сдачи анализов специалист вновь приезжает к жителям, чтобы разобрать результаты обследования и при необходимости скорректировать лечение.

«Важно, что эта работа носит системный характер: через неделю после сдачи анализов специалист возвращается к жителям, чтобы подробно разобрать результаты и при необходимости скорректировать лечение», – отметил Михаил Ведерников.

Регулярную выездную диагностику проводят по всей Псковской области. По словам губернатора, такой подход позволяет жителям проходить обследования «без очередей, долгих дорог и суеты».

Работа организована в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Отметим, что диспансеризацию можно будет пройти на избирательных участках, которые будут работать в Псковской области во время выборов 18, 19 и 20 сентября. График работы медицинских бригад и адреса избирательных участков, где будет организована диспансеризация, опубликуют позже.

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