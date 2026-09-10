Многодетным семьям в Псковской области компенсируют около 60% стоимости путёвок

11:19, 10 сентября 2026, ПАИ

Компенсация части стоимости льготных путёвок в детские загородные оздоровительные лагеря предоставляется многодетным семьям в Псковской области. Об этом рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Компенсация стоимости льготной путёвки составляет около 60 % от стоимости путёвки в детские загородные оздоровительные лагеря», – сказал Сергей Николаев.

Эта мера поддержки была названа в числе основных, реализуемых в сфере образования региона. Она дополняет другие меры, такие как компенсация родительской платы за детский сад и бесплатное питание школьников.

Отметим, родители также могут вернуть часть средств, потраченных на приобретение детских путёвок в спортивные, образовательные или лечебные лагеря, оформив социальный вычет на обучение. Обязательное условие – у такого детского лагеря должна быть лицензия на ведение образовательной деятельности и реализацию образовательной программы.