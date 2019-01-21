Новые методики массового десантирования отработали псковские военнослужащие
В Пскове на аэродроме Кресты прошел сбор с командным и летным составом объединения, соединений, полков и эскадрилий военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС). В мероприятии приняли участие более 50 военнослужащих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.
В ходе сбора состоялись командирские полеты, в рамках которых руководящий состав отработал пилотирование самолетов Ил-76 в плотных строевых порядках, новые методики массового десантирования личного состава Воздушно-десантных войск, а также заход на посадку с максимальным градиентом снижения. Полеты выполнялись в сложных метеоусловиях.
Мероприятием руководил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.