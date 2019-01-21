Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год

17:45, 21 января 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял первое место в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа по итогам 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия».

На втором месте – губернатор Калининградской области Антон Алиханов, третью строчку занял и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В общероссийском медиарейтинге Михаил Ведерников разместился на 21-й строчке. Лидирует в рейтинге мэр Москвы Сергей Собянин, замыкает его - глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

МедиаИндекс разработан специалистами компании совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.