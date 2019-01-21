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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Великолукском районе

21 января инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно с участковым социальным работником ГКУСО ПО «Великолукского района» осуществил профилактическое мероприятие в деревнях Жигари, Старны, Поречье, Никулино, Стайки СП «Пореченская волость» Великолукского района с целью обследования мест проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан и доведения до них основных требований пожарной безопасности в быту.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе мероприятия были проинструктированы 16 человек под роспись и распространены 28 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту».

Кроме того, было обследовано одно место проживания неблагополучных семей, 8 престарелых граждан. Также были проведены обследования 10 индивидуальных жилых домов. При обследовании выявлены 2 нарушения требований пожарной безопасности, которые незамедлительно были устранены.

Гражданам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, были выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок. Жители были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, устройства и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Также до граждан была доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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