Как набирают молодых специалистов на «Псковкабель», рассказал директор предприятия
О том, каким образом набирают молодых специалистов на завод «Псковкабель», рассказал директор предприятия Леонид Нагайцев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Узких специалистов мы адаптируем. Например, недавно на должность технолога мы наняли девушку 25 лет. Она отработала всего несколько месяцев, и мы очень довольны её работой. Вышел неожиданно хороший результат, и мы собираемся её растить дальше. Сейчас мы берём специалистов 27-30 лет и адаптируем их под нас», – пояснил гость студии.
По его словам, молодым специалистам в целом нужно около трёх месяцев для адаптации. В том числе сотрудников завода отправляют на переобучение, пояснил Леонид Нагайцев.
«Мы, например, обучаем специалистов на базе Пермского и Томского университетов, а это самые сильные вузы по подготовке специалистов кабельной отрасли. Мы задействуем их мощности для того, чтобы готовить наших специалистов. Наши специалисты там в том числе проходят переподготовку», – заключил Леонид Нагайцев.
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