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Общество

Псковская молодёжь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов

Молодежь Псковской области может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов. Второй сезон Творческой лаборатории авторов музыки «Динамика» пройдет с 7 по 10 ноября в Нижнем Новгороде в арт-резиденции «Высота». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

  • Псковская молодежь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковская молодежь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковская молодежь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковская молодежь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковская молодежь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковская молодежь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Псковская молодежь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Образовательная программа охватит пять направлений музыкальной индустрии: «авторы текстов», «авторы музыки», «битмейкеры», «саунд-продюсеры» и «вокалисты».

Начинающие музыканты встретятся с ведущими представителями российского музыкального бизнеса и посетят лекции и мастер-классы. У молодых исполнителей и авторов песен будет шанс представить демоверсии своих композиций партнёрам проекта для продвижения на музыкальные площадки.

Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут подать заявку на участие до 15 октября на сайте.

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Псковская молодёжь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов

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