Псковская молодёжь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов

16:30, 07 октября 2024, ПАИ

Молодежь Псковской области может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов. Второй сезон Творческой лаборатории авторов музыки «Динамика» пройдет с 7 по 10 ноября в Нижнем Новгороде в арт-резиденции «Высота». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области













Образовательная программа охватит пять направлений музыкальной индустрии: «авторы текстов», «авторы музыки», «битмейкеры», «саунд-продюсеры» и «вокалисты».

Начинающие музыканты встретятся с ведущими представителями российского музыкального бизнеса и посетят лекции и мастер-классы. У молодых исполнителей и авторов песен будет шанс представить демоверсии своих композиций партнёрам проекта для продвижения на музыкальные площадки.

Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут подать заявку на участие до 15 октября на сайте.