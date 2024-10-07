Псковская молодёжь может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов
Молодежь Псковской области может принять участие во Всероссийском конкурсе музыкальных авторов. Второй сезон Творческой лаборатории авторов музыки «Динамика» пройдет с 7 по 10 ноября в Нижнем Новгороде в арт-резиденции «Высота». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
Образовательная программа охватит пять направлений музыкальной индустрии: «авторы текстов», «авторы музыки», «битмейкеры», «саунд-продюсеры» и «вокалисты».
Начинающие музыканты встретятся с ведущими представителями российского музыкального бизнеса и посетят лекции и мастер-классы. У молодых исполнителей и авторов песен будет шанс представить демоверсии своих композиций партнёрам проекта для продвижения на музыкальные площадки.
Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут подать заявку на участие до 15 октября на сайте.
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