В Псковской области в 12-й раз стартует акция «Губернаторский дневник»

16:45, 07 октября 2024, ПАИ

Акцию «Губернаторский дневник» хорошо знают отличники, хорошисты и их родители. Свои силы в ней из года в год пробуют учащиеся школ Псковской области со 2-го по 11-й класс.

Условия участия в акции самые простые – надо заработать максимальное количество пятерок в течение триместра или года и прислать в редакцию ПАИ. Те, кто обучается по четвертям, должны будут присылать оценки по сезонам.

Финальным событием акции станет традиционная встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В неформальной обстановке, без родителей и учителей, ребята смогут пообщаться с главой региона. За чашкой чая смогут рассказать о своих достижениях, задать интересующие вопросы. Также губернатор приглашает школьников в свой кабинет, в котором дети могут примерить кресло руководителя региона на себя, сделать памятное фото и даже подписать электронные документы. Глава региона обязательно распишется на память в каждом дневнике с пятёрками и оставит пожелание.

Отправиться в гости к губернатору смогут 12 школьников: по три победителя в каждом триместре среди школьников области и три школьника из псковских школ.

Чтобы принять участие в акции, надо пятерки, заработанные во время учебы, внести в специальный бланк и прислать в редакцию. Бланк нужно скачать, распечатать, заполнить вместе с учителем, заверить у директора, отсканировать, прикрепить в специальную форму по ссылке и отправить. С этого момента школьник считается участником акции.

В бланк нужно выписать оценки только из школьного журнала. Оценки в тетрадях за домашние и классные работы, за поведение и прочие работы и достижения в бланк не вносятся.

За датами публикации бланков, временем сбора оценок и результатами можно следить на сайте ПАИ и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/gubdnevnik. Там же можно найти любую другую информацию по акции и задать вопросы организаторам.

Сбор заявок начнётся с оценок за осень. Бланк вместе со ссылкой на электронную форму заявки будет опубликован в конце ноября.

О том, как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.