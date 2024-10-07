«Образец для каждого гражданина России»: псковичи поздравляют Владимира Путина с днём рождения

16:59, 07 октября 2024, ПАИ

В честь дня рождения президента России Владимира Путина в соцсетях запущен онлайн-флешмоб #НашПрезидент. Пользователи делятся достижениями своего города, региона или страны, а также передают теплые пожелания Владимиру Путину. Среди поздравивших главу государства с днём рождения много жителей Псковской области.

Заместитель председателя комитета юстиции Псковской области Наталья Скобелева:

«В 2022 году совместно с коллегами принимала участие в подготовке письма нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину о финансовой поддержке проведения празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры (города Печоры).

Поддержка от президента Российской Федерации была получена! Сегодня, гуляя по Печорам, виден результат работы! Спасибо, Владимир Владимирович, за помощь Псковской области! С днем рождения!»

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов:

«Ваше имя стало символом возрождения и единения России, защитником её государственных интересов на обширном геополитическом пространстве, носителем духовности и патриотизма нашего народа.

Вы – надежный оплот и образец для каждого гражданина нашей страны. Сердечно благодарим вас за вашу преданность и усердный труд на благо России! За время вашего президентства вы заслужили уважение миллионов соотечественников, как в нашей стране, так и за её пределами.

От всей души желаем вам дальнейших свершений, новых побед и достижений ради процветания российского государства и его народа. Желаем здоровья, счастья и удачи!»

Заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Галина Никитина:

«За последние годы позитивных изменений, как в стране, так и в нашей Псковской области, очень много. Псковичи и не мечтали даже когда-то, что в Пскове будет собственный медицинский факультет в ПсковГУ! Теперь выучиться на врача можно в родном городе, в красивом современном здании, построенном по поручению лично Владимира Путина. Благодаря программе догазификации многие жители окраин Пскова, райцентров и даже поселков в глубинке теперь могут провести газовое оборудование в свои дома. Псковщина с каждым годом привлекает туристов всё больше и больше, ведь появились современные гостиницы, рестораны, преобразились кремль, монастыри и храмы, музеи, парки и скверы, набережные.

Долгих лет жизни, любви, сил, энергии, успехов и удачи Вам, Владимир Владимирович!»

Консультант отдела организационного обеспечения и документационного контроля управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Ольга Восторгова:

«Поздравляю Вас с этими замечательными праздниками. Надеюсь, что благодаря Вам, Владимир Владимирович, наша страна продолжит преображаться и поражать воображение, в том числе и шедеврами современной архитектуры».

Руководитель регионального Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова:

«Поздравляем нашего президента Владимира Владимировича Путина с днём рождения!

Благодаря нашему президенту, реализации президентских национальных проектов сегодня наша Псковская область – комфортный, красивый, стремительно развивающийся регион с большим будущим.

Желаем Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил и всего самого лучшего!»

Дмитрий Агапов:

«В этом году завершается очередной этап реализации национальных проектов в Псковской области.

Весной по нацпроекту «Демография» был достроен и принял первых жильцов Социальный городок в деревне Борисовичи, где с комфортом будут проживать пожилые люди и лица с ограниченными возможностями. По нацпроекту «Здравоохранение» была отремонтирована Псковская межрайонная больница, закуплено огромное количество медицинского оборудования – рентгеновские аппараты, аппараты КТ, МРТ, УЗИ.

Детский технопарк «Кванториум» в Пскове по нацпроекту «Образование» получил новое оборудование для обучения детей робототехнике, химии, физике, биологии. В этом году Владимир Путин анонсировал и новые нацпроекты – «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» – это поддержка льготами многодетных семей и продление программы льготной ипотеки, поддержка здорового образа жизни через введение налоговых льгот для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, профориентация молодежи со школьной скамьи и углубление цифровизации государственных услуг. Также продолжится газификация деревень, которая в этом году в Псковской области получила новый толчок, и обеспечение их устойчивой мобильной связью.

Все это было бы невозможно без инициативной поддержки со стороны нашего президента, который сегодня празднует день своего рождения. С днем рождения, Владимир Владимирович! Крепкого здоровья, сил и дальнейших успехов на благо России!»

Добавим, что об истории визитов президента в Псковскую область можно прочитать по ссылке.