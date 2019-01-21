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Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине

Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой посетила международную выставку продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зелёная неделя 2019», которая проходит с 18 по 27 января в Берлине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

18 января в выставочном комплексе Messe Berlin псковичи приняли участие в торжественном открытии 84-й «Зелёной недели», посетили выставочные павильоны и стенды, а также провели предварительные переговоры с потенциальными инвесторами и коллегами из других регионов.

Так, состоялась встреча с представителями одного из ведущих аграрных холдингов России. Стороны обсудили возможность инвестирования средств компании в сельскохозяйственную отрасль Псковской области, в частности, в молочное животноводство и растениеводство. По словам Нинель Салагаевой, для развития этих направлений в регионе есть все необходимые условия. По окончании «Зелёной недели» переговоры будут продолжены.

Кроме того, псковская делегация обсудила планы по сотрудничеству с представителями бизнеса из Калининградской области. Речь шла об установлении кооперации в сфере молочного животноводства и племенного хозяйства.

В рамках визита в Германию представители Псковской области также приняли участие в панельной дискуссии «Стратегия — эффективность: современные цифровые технологии в развитии АПК Германии и России».

Комментируя итоги участия Псковской области в международной выставке, Нинель Салагаева отметила, что этот визит был полезен в части дальнейшего стратегического планирования развития сельхозотрасли. «Зелёная неделя» — крупнейшее международное событие в сфере агропромышленного комплекса, где сконцентрированы лучшие предприятия и эксперты в области сельского хозяйства, а также представлены самые современные технологии отрасли. Посещение таких мероприятий важно для понимания того, какие складываются тенденции в развитии отрасли в мире, чтобы оставаться конкурентоспособными», — сказала вице-губернатор.

Отметим, что на выставке «Зелёная неделя» была представлена продукция из Псковской области. Псковичи угощали гостей выставки традиционными местными продуктами: домашним ржаным хлебом, медом, вяленой рыбой, дарами леса, сушеными яблоками, иван-чаем, сбитнем, вареньем, вялеными огурцами, сочивом, блинами и пряниками.

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