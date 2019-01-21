Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами госпрограммы

10:26, 22 января 2019, ПАИ

Премьер РФ Дмитрий Медведев распределил ответственность между вице-премьерами за реализацию государственных программ, действующих в России, сообщает «Интерфакс».

Так, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов будет, в том числе, отвечать за госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в части государственной миграционной политики, за программу «Управление федеральным имуществом».

Вице-премьер Максим Акимов получил в ведение, в том числе, программу «Информационное общество».

Среди программ, за которые отвечает вице-премьер Юрий Борисов, - «Обеспечение госбезопасности», «Обеспечение защиты личности, общества и государства».

За вице-премьером Татьяной Голиковой среди прочих закреплена госпрограмма «Научно-технологическое развитие РФ», за вице-премьером Алексеем Гордеевым - «Охрана окружающей среды».

Вице-премьер Дмитрий Козак будет курировать, в частности, госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя».

Зампред Правительства Виталий Мутко назначен ответственным за «Реализацию государственной национальной политики», «За развитие Северокавказского федерального округа», «Социально-экономическое развитие Калининградской области» и госпрограмму «Внешнеполитическая деятельность» в части социально-экономическое сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Вице-премьер Юрий Трутнев будет курировать, в частности «Социально-экономическое развитие Арктической зоны».

Ответственным за госпрограмму «Юстиция» и «Информационное общество» (в части госполитики в сфере массовых коммуникаций и СМИ) назначен вице-премьер - руководитель аппарата Правительства Константин Чуйченко.

За каждым из вице-премьеров закреплен еще целый ряд государственных программ.