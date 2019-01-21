Почти на 5% выросли цены в Псковской области в 2018 году

11:10, 22 января 2019, ПАИ

За январь-декабрь 2018 года потребительские цены в Псковской области выросли на 4,9% (за январь-декабрь 2017 года – на 2,4%). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, по России цены увеличились на 4,3%, по Северо-Западному федеральному округу – на 4,1% (в 2017 году – на 2,5% и 3,1%, соответственно).

Наибольшее влияние на величину индекса потребительских цен по Псковской области оказал рост цен и тарифов на услуги и продовольственные товары. Причём стоимость продовольственных, непродовольственных товаров и услуг по Псковской области выросла больше, чем по СЗФО и России в целом.

Так, продовольственные товары в регионе за 2018 год подорожали на 5,1% (в 2017 году – на 0,4%), непродовольственные товары – на 4,2% (В 2017 - на 4,2%) и услуги – на 5,5% (В 2017 - на 3,8%).

Больше всего увеличились цены на пшено - на 53%, яйца куриные – на 36,1%, сахар-песок – на 35,4%, куры охлажденные и мороженые – на 21,8%, филе рыбное – на 14,1%, кулинарные изделия из птицы – на 13,3%, масло оливковое – на 12%, фарш мясной – на 11,7%, свинину бескостную – на 11,6%. Среди плодоовощной продукции наибольший рост цен отмечен на репчатый лук – на 41,4%, белокочанную свежую капусту – на 34,9%, столовую свеклу – на 20,6%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на крупу гречневую - ядрицу – на 13,6%, сельдь соленую – на 10%, горох и фасоль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 5,7%, консервы томатные – на 4,2%, свежие огурцы – на 20,4%, лимоны – на 7,4%, яблоки – на 6,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на месяц на конец декабря 2018 года составила по Псковской области 4381,08 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2017 года на 7,4% (в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года - на 1,3%).

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали товары для садоводства – на 15,1%, топливо моторное – на 9,6%, табачные изделия – на 9,2%, бензин автомобильный – на 9%, строительные материалы – на 5,7%, моющие и чистящие средства – на 5,3%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на экскурсионные услуги – на 16,5%, санаторно-оздоровительные услуги – на 15%, ветеринарные услуги – на 13,6%, услуги высшего образования – на 13,3%, услуги городского пассажирского транспорта – на 10%, услуги профессионального обучения – на 7,4%, услуги правового характера – на 7,3%. Из бытовых значительнее других подорожали услуги по ремонту жилищ – на 12,4%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 8,6%.