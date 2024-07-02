Основные тренды рынка хлебобулочных изделий в Пскове перечислила эксперт

14:56, 02 июля 2024, ПАИ

Производители хлебобулочных изделий стали всё чаще пользоваться заморозкой продукции и начали продавать её в упаковках меньшего размера, сообщила заместитель директора Псковского хлебокомбината Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Рынок идёт к заморозке, потому что она продлевает [срок хранения и улучшает. – ПАИ] качество продукта уже непосредственно в точке, даёт возможность расширить ассортимент. Рынок также идёт к тому, что у нас продукт становится меньше по весу. То есть это и снекофикация, и просто небольшой продукт, чтобы перекусить на ходу. Это касается и хлеба, и батона. Классический кирпичик тоже начинает уходить, каждый год мы фиксируем, что объёмы падают. И по кондитерской продукции это тоже уходит в более маленький вес», – рассказала гостья радиоэфира.

Потребители стали чаще выбирать продукт в упаковках меньшего размера: они готовы чаще ходить в магазин, чтобы есть более свежую продукцию, добавила Любовь Котова.

Также она обратила внимание, что в городах может увеличиться количество мини-пекарен в магазинах. Туда, как правило, поставляют замороженную продукцию, что упрощает процесс для производителя и делает продукт свежее для покупателя.