Логистический комплекс планируют построить при Псковском хлебокомбинате

15:10, 02 июля 2024, ПАИ

Логистический комплекс планируют построить при Псковском хлебокомбинате, сообщила заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Наша логистика, нам сейчас не хватает её, так сказать. Мы очень стеснены в площадях, мы собираемся расширять площадь нашей центральный экспедиции, планируем дальше автоматизировать производство, дополнительно покупать упаковочное оборудование, более производительное, которое позволит паковать продукцию со скоростью до 2,5 тысячи единиц в час», – рассказала замдиректора предприятия.

Хлебокомбинат также планирует развивать реализацию замороженной продукции, для этого требуются новые шоковые установки, контейнеры для хранения и транспорт с холодильным оборудованием, добавила Любовь Котова.

На данный момент доля продукции Псковского хлебокомбината на рынке хлебобулочных изделий Псковской области составляет порядка 60%, сообщила гостья радиоэфира. По её словам, предприятие поставляет продукцию в сетевые магазины, детские сады, школы и больницы, обеспечивает хлебом военных. Также приобрести товары хлебокомбината можно в их фирменных магазинах.