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Экономика

В Великих Луках запустили импортозамещающее производство деталей для тяговых двигателей

Филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга» великолукский завод «Транснефтемаш» запустил импортозамещающее производство комплектующих для асинхронных тяговых электродвигателей, сообщили ПАИ в службе общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Фото предоставило АО «Транснефть – Верхняя Волга»

В течение 2024 года завод изготовит более 110 наименований деталей, в том числе внутренние и наружные вентиляторы охлаждения, а также их механически обработанные корпуса и кожухи. Детали предназначены для трёхфазных асинхронных тяговых двигателей переменного тока, которые будет выпускать предприятие системы «Транснефть» – АО «РЭД».

Специалисты великолукского завода разработали технологию изготовления комплектующих. Подобрано необходимое оборудование, инструменты, режимы механической и термообработки материалов.

Великолукский завод разрабатывает и выпускает импортозамещающую продукцию для нужд различных организаций системы «Транснефть». В частности, предприятие производит установки по вводу противотурбулентных присадок, системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), системы сглаживания волн давления для нефтепроводов, турбинные преобразователи расхода и многое другое. В настоящее время продолжается разработка новых видов оборудования, например передвижных СИКН и трубопоршневых поверочных установок, а также отечественного образца компакт-прувера, что позволит полностью заместить импорт данного оборудования.

На международной выставке «Котлы и горелки – 2023» горелочное устройство производства завода «Транснефтемаш» было признано лучшей импортозамещающей разработкой по итогам конкурса «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики».

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