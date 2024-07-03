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Экономика

Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут с 2025 года

Совет Федерации одобрил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года, сообщает РИА Новости.

Работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Сумма индексации будет рассчитываться из размера назначенной пенсии, которую в период работы пенсионеры не получали. Также будут учтены все предыдущие индексации.

Когда пенсионер прекратит работать, страховая пенсия увеличится на суммы индексации и корректировок, которые проходили в его трудовой деятельности до 1 января 2025 года.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году. В этом году на ПМЭФ президент России Владимир Путиин поручил её возобновить.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в среднем пенсия должна увеличиться на 1,3 тысячи рублей.

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