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Семейный досуговый центр в девять тысяч квадратных метров появится в историческом центре Великих Лук

Семейный досуговый центр площадью девять тысяч квадратных метров появится в историческом центре Великих Лук, сообщили ПАИ в администрации города.

Семейный досуговый центр в девять тысяч квадратных метров появится в историческом центре Великих Лук. Фото: администрация Великих Лук

На территории центра разместятся семейное кафе, кондитерская, ресторан, залы для проведения детских праздников и выпускных вечеров, а также несколько кинозалов. «На первом этаже будет кондитерская и вход в активити-парк, второй этаж – это многоуровневые лабиринты, где смогут играть дети, а для взрослых будет предусмотрена зона отдыха. Также здесь будет кафе второго этажа, батутная зона и зона с игровыми аппаратами. Третий этаж – это офисный блок и зона кинотеатров, а также вечерний ресторан с видом на исторический центр Великих Лук и реку Ловать», – рассказал представитель инвестиционной компании проекта «Луки Парк» Александр Терентьев.

Он отметил также, что уже закуплена большая часть оборудования.

При этом внешний вид здания будет сочетаться как с обликом «Луки Парка», так и с ближайшими зданиями. Кроме того, у здания будет много смотровых окон и единственный в городе панорамный лифт. Рабочие уже приступили к возведению внутренних стен, идет подготовка к прокладке коммуникаций.

«Фишкой проекта будет атриум. Это пространство через все этажи здания, здесь будут размещаться воздушные шары. И это будет главная изюминка», – рассказал архитектор проекта Александр Горчаков.

В администрации отметили, что у инициаторов проекта есть все соответствующие документы на строительство в историческом центре города. Отмечается, что в месте строительства отсутствует культурный слой, а параметры здания полностью соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к исторической части города.

Напомним, Александр Терентьев также является инвестором парка развлечений «Волшебная гора» в Пскове. Об особенностях этого проекта развлечений он рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

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