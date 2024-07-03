Ректор ПсковГУ назвала среднюю зарплату преподавателей вуза

11:08, 03 июля 2024, ПАИ

Среднюю заработную плату, которую получают преподаватели вуза, назвала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

За прошедшие пять месяцев текущего года средняя зарплата профессора составила 150 тысяч рублей в месяц, преподавателя – около 81 тысячи рублей, рассказала она.

«Если говорить о молодом преподавателе, который только пришёл, у него нет ни степени, ничего, то он у нас получает оклад 26 000 рублей, и плюс мы ему десять тысяч сверху даём, потому что он молодой учёный. И сразу же молодому преподавателю мы даём целевую аспирантуру, и тогда всё бремя на науку забирает университет: командировки, оплату аспирантуры, участие в конференциях, оплаты статей», – отметила ректор ПсковГУ.

При этом есть молодые преподаватели, у которых заработная плата выше 150 тысяч рублей, потому что они принимают участие в грантовых конкурсах. Уровень зарплаты в основном зависит от самих преподавателей, заметила Наталья Ильина.

«Потому что сейчас задача у ректора – это государственная политика. Мы её выполним, а дальше это активность самого преподавателя. Преподаватель может не только с помощью грантов получать зарплату, он может её получать в общественно значимых проектах, в проектах, которые возникают внутри вуза. Это зависит от активности и мотивации преподавателя», – подчеркнула гостья программы.