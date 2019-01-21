В Эстонии отказались прерывать ратификацию договора о границе с Россией

16:15, 22 января 2019, ПАИ

22 января парламент Эстонии не поддержал предложение Консервативной народной партии (EKRE) прервать процесс ратификации пограничного договора с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа республики.

По словам заместителя главы парламентской фракции EKRE Хенна Пыллуааса, подписанный в 2014 году документ отдает России территории за Нарвой и часть Печор, не предусматривая никакой компенсации для Эстонии. За предложение EKRE проголосовали лишь 14 депутатов, 51 народный избранник проголосовал против.

Первоначально эстонско-российский договор о государственной границе был подписан в 2005 году. Однако при выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Согласно договору к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Москва рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, и расценила внесение в пограничный договор преамбулы с упоминанием о Тартуском мире как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, поэтому подпись РФ под договором была отозвана.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. В настоящее время пограничный договор представлен к ратификации в парламенты Эстонии и России.