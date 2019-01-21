0
17:45
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
12:17
«Фольксваген» и «Ауди» столкнулись на выезде из Пскова
16:06
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
11:08
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
18:50
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
10:34
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
22:15
Отставки и назначения – 2018
Еще новости
Политика

В Эстонии отказались прерывать ратификацию договора о границе с Россией

22 января парламент Эстонии не поддержал предложение Консервативной народной партии (EKRE) прервать процесс ратификации пограничного договора с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа республики.

По словам заместителя главы парламентской фракции EKRE Хенна Пыллуааса, подписанный в 2014 году документ отдает России территории за Нарвой и часть Печор, не предусматривая никакой компенсации для Эстонии. За предложение EKRE проголосовали лишь 14 депутатов, 51 народный избранник проголосовал против.

Первоначально эстонско-российский договор о государственной границе был подписан в 2005 году. Однако при выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Согласно договору к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Москва рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, и расценила внесение в пограничный договор преамбулы с упоминанием о Тартуском мире как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, поэтому подпись РФ под договором была отозвана.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. В настоящее время пограничный договор представлен к ратификации в парламенты Эстонии и России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
21 января 2019
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год 55
«Фольксваген» и «Ауди» столкнулись на выезде из Пскова
20 января 2019
«Фольксваген» и «Ауди» столкнулись на выезде из Пскова
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
18 января 2019
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль 1
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
14 января 2019
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
04 января 2019
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин 2
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
02 января 2019
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
31 декабря 2018
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
31 декабря 2018
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса

Идет загрузка...