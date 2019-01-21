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Политика

В Реестр должностей государственной гражданской службы Псковской области предложено внести изменение

В Псковском областном Собрании депутатов рассматривается проект закона «О внесении изменения в приложение к Закону Псковской области «О Реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, разработка данного законопроекта связана с деятельностью Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Этот орган имеет татус структурного подразделения Комитета сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

Должностные лица Гостехнадзора являются государственными гражданскими служащими. Вместе с тем, согласно федеральному законодательству, государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории субъекта РФ осуществляют государственные инженеры – инспекторы.

Законопроект устанавливает возможность двойного наименования должности государственной гражданской службы области в случае, если лицо, её замещающее, исполняет функции государственного контроля или надзора.

Напомним, с 27 января полномочия Гостехнадзора расширяются – вступает в силу федеральная законодательная норма о возложении на органы государственной власти субъектов РФ функций регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, а также осуществление государственной регистрации этого вида техники.

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