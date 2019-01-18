200 часов обязательных работ получил житель Пскова, укравший одежду и деньги пациентки областной больницы

09:57, 23 января 2019, ПАИ

55-летний житель Пскова признан виновным в краже чужих вещей и денег, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Ночью 10 августа 2018 года мужчина, находясь в помещении экстренного приемного отделения Псковской областной больницы, похитил лежащий на одном из стульев полиэтиленовый пакет, в котором находилась одежда потерпевшей, а также кошелек с 5 тысячами рублей. С похищенным имуществом пскович скрылся с места преступления.

Подсудимый вину свою признал в полном объеме, заявил о раскаянии, написал явку с повинной. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.