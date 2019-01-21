Законопроект о приграничном сотрудничестве рассмотрят псковские депутаты на январской сессии

14:14, 23 января 2019, ПАИ

На предстоящей сессии депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят проект закона «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области», который разработал комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, законопроект в облсобрание внёс губернатор Михаил Ведерников.

В соответствии с федеральным законодательством ряд вопросов, связанных с осуществлением приграничного сотрудничества, должен быть урегулирован законом субъекта РФ. Законопроектом устанавливаются полномочия органов государственной власти области в сфере приграничного сотрудничества и определяется порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Псковской области с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств. Так, документом предусмотрено, что проект такого соглашения представляется органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в уполномоченный орган исполнительной власти области одновременно с документами и материалами, обосновывающими необходимость заключения соглашения. В случае возникновения разногласий между администрацией области и муниципалитетом в отношении проекта соглашения применяются согласительные процедуры в порядке, определяемом уполномоченным органом.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, принятие закона «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области» не потребует расходов областного бюджета.