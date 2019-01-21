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Политика

Законопроект о приграничном сотрудничестве рассмотрят псковские депутаты на январской сессии

На предстоящей сессии депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят проект закона «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области», который разработал комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, законопроект в облсобрание внёс губернатор Михаил Ведерников.

В соответствии с федеральным законодательством ряд вопросов, связанных с осуществлением приграничного сотрудничества, должен быть урегулирован законом субъекта РФ. Законопроектом устанавливаются полномочия органов государственной власти области в сфере приграничного сотрудничества и определяется порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Псковской области с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств. Так, документом предусмотрено, что проект такого соглашения представляется органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в уполномоченный орган исполнительной власти области одновременно с документами и материалами, обосновывающими необходимость заключения соглашения. В случае возникновения разногласий между администрацией области и муниципалитетом в отношении проекта соглашения применяются согласительные процедуры в порядке, определяемом уполномоченным органом.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, принятие закона «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области» не потребует расходов областного бюджета.

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