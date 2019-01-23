Пропавшую в Псковском районе девушку продолжают разыскивать полицейские

22:22, 23 января 2019, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району разыскивает 28-летнюю Наталью Цветкову, которая проживала в деревне Шунково. Последний раз девушку видели 10 июня 2017 года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид пропавшей 30 лет, рост - 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у девушки были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам (8-8112) 676-844, 676-874, 676-915 или 02.