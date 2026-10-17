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Происшествия

12-летняя Алёна Панфилова пропала в Печорском районе

12-летнюю Алёну Панфилову разыскивают в Печорском районе, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Изображение из группы поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

Девочка проживает в деревне Дубово. 16 октября она вышла из дома и не вернулась.

Ростом школьница 150 сантиметров, нормального телосложения, у неё тёмно-каштановые волосы и карие глаза. Была одета в красную куртку, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие резиновые сапоги и бежевую шапку.

Инфорги поиска: Мария (Мусяка) – 8-925-198-17-19, Никита (Плай) – 8-921-219-69-26. Телефон горячей линии – 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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