Оспа обезьян в Петербурге: что известно на данный момент

13:37, 17 октября 2026, ПАИ

Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Санкт-Петербурге. Их состояние оценивают как среднее и лёгкое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению. Пациенты находятся в больнице Боткина, эпидемиологическое расследование проводит Роспотребнадзор.

Как уточнили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и области, после получения информации о возможном случае заболевания специалисты незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, выдано предписание на проведение дезинфекции.

В ведомстве отметили, что ведётся работа по выявлению лиц, контактировавших с госпитализированными. В городе организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют выявить вирус в кратчайшие сроки.

По данным источников нескольких СМИ, лабораторно подтверждена оспа обезьян у четырёх человек. Всех госпитализировали из квартиры в Красногвардейском районе в больницу имени Боткина, у пациентов высокая температура и увеличенные лимфоузлы. Официального подтверждения этой информации от Роспотребнадзора или комитета по здравоохранению пока нет.