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Происшествия

ДТП на трассе Псков – Гдов: на помощь пострадавшей пассажирке «Нивы» прибыли спасатели и медики

Столкновение «Нивы» с прицепом автомобиля Lada Granta произошло на шестом километре автодороги Псков – Гдов, возле деревни Солоново в Псковском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • ДТП на трассе Псков – Гдов
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП на трассе Псков – Гдов
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП на трассе Псков – Гдов
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП на трассе Псков – Гдов
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП на трассе Псков – Гдов
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автомобиля «Нива». Ей оказывают помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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