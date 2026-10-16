ДТП на трассе Псков – Гдов: на помощь пострадавшей пассажирке «Нивы» прибыли спасатели и медики

19:09, 16 октября 2026, ПАИ

Столкновение «Нивы» с прицепом автомобиля Lada Granta произошло на шестом километре автодороги Псков – Гдов, возле деревни Солоново в Псковском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автомобиля «Нива». Ей оказывают помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.