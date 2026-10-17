Росгвардия проверила более 160 владельцев оружия в Псковской области

15:05, 17 октября 2026, ПАИ

В Псковской области провели профилактическое мероприятие «Оружие», направленное на усиление контроля за оборотом оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В рейде участвовали сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел.

Основные задачи мероприятия – проверка владельцев оружия, нарушивших сроки получения разрешительных документов, а также граждан, проживающих совместно с несовершеннолетними детьми.

Всего проверено более 160 владельцев гражданского оружия. Выявлено девять административных правонарушений, изъято девять единиц гражданского оружия и около 60 боеприпасов.

В ходе мероприятия росгвардейцы проводили разъяснительную работу с владельцами оружия, напоминая о правилах хранения и ношения огнестрельного оружия. Их также предупредили, что за нарушения этих правил гражданин может быть привлечён не только к административной, но и к уголовной ответственности.