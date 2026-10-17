Полицейские раскрыли кражи автомобиля и мопеда в Псковской области

13:21, 17 октября 2026, ПАИ

Полицейские раскрыли две кражи в Псковской области и изъяли похищенные автомобиль «ВАЗ-2107» и мопед «Дельта». В ближайшее время их вернут владельцам в установленном порядке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 октября в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» обратился 44-летний житель одной из деревень с заявлением о хищении автомобиля «ВАЗ-2107». По его словам, машину украли в период с 10 по 12 октября от дома по месту проживания. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно ранее судимый 53-летний житель Опочецкого района.

На следующий день в отделение МВД России «Пыталовское» с заявлением о краже обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что в одной из деревень Пыталовского района похитили мопед «Дельта». Ущерб оценён в 77 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и обнаружили похищенный мопед в Пыталово.

По этим фактам следователи территориальных органов МВД возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ.