Вопрос о выделении помещения для регионального движения «Юнармия» рассмотрели в Пскове

15:21, 23 января 2019, ПАИ

23 января глава Пскова Иван Цецерский провел встречу с инициативной группой во главе с начальником регионального штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаилом Рыбчинским, которая обратилась к главе муниципалитета с просьбой оказать содействие в предоставлении помещения для дальнейшего размещения в нем регионального «Дома Юнармии». Инициативу также поддержали директор МБУ ДО «Центр Патриот» и председатель общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Псковской области Владимир Вакуленко и исполняющий обязанности начальника ПОУ «Псковской ОТШ» ДОСААФ России Юрий Бучинский.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в обсуждении вопроса также приняли участие заместители главы города Владимир Воробьев и главы администрации Александр Коновалов, а также начальник отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата Псковской городской Думы Наталья Шикун и начальник МБУК Пскова «Дом офицеров» Александр Царкозенко.

Михаил Рыбчинский предположил, что вариантом, соответствующим принятой в министерстве обороны России концепции движения «Юнармия», может стать Дом офицеров. Иван Цецерский идею поддержал, однако выступил со встречным предложением рассмотреть в качестве возможных вариантов здания Военторга и Офицерской столовой. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что последнее здание более остальных отвечает требованиям.

Члены совещания согласились поддержать инициативу передачи Офицерской столовой в пользование «Юнармии» при условии одобрения соответствующими инстанциями. При этом региональное представительство должно выполнить все необходимые требования по части образовательной программы и юридической ответственности.

По итогам совещания Иван Цецерский отдал распоряжение компетентным подразделениям и поставил данный вопрос на личный контроль.