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Политика

Изменения в состав ганзейского оргкомитета согласовал комитет по туризму гордумы Пскова

23 января члены комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Псковской городской Думы поддержали внесение изменений в решение от 1 декабря 2011 года № 2003 «О создании организационного комитета по участию муниципального образования «Город Псков» в Ганзейском движении в 2012-2020 годов».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поправка касается состава оргкомитета, такая необходимость возникла в связи с кадровыми изменениями в территориальных органах федеральных органов Псковской области.

В частности, в обновленный состав оргкомитета вошли сотрудники областного Управления МЧС. Всего в оргкомитете 48 человек, возглавляет его глава Пскова Иван Цецерский.

Депутаты единогласно рекомендовали включить вопрос в повестку очередной 19-ой сессии Псковской городской Думы, которая состоится 25 января.

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