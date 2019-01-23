В программе XXVI Пушкинского фестиваля будет три «микроцикла»

15:46, 23 января 2019, ПАИ

Внутри XXVI Пушкинского фестиваля будет три программы – своего рода «микроцикла». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 23 января, в ходе пресс-конференции рассказал арт-директор Псковского драмтеатра имени А.С. Пушкина Андрей Пронин.

По его словам, первый микроцикл – это «Пушкинская программа» из спектаклей по произведениям Пушкина. «Она открывается спектаклем «Выстрел», затем «Пушкин. Из повестей Белкина» - это тоже традиционный, классический моноспектакль. Спектакль «Пушкин. Борис Годунов» - новый, тончайший, очень своеобразный. Это итог многолетних размышлений режиссера Стукалова над пушкинской трагедией, попытка примерить смыслы и способы постановки. Это очень талантливое авторское высказывание. И будет «Смотритель» Великолукского театра - комплимент уже после официального закрытия фестиваля», - пояснил Андрей Пронин.

Вторая «программа в программе» фестиваля получила название «Русская классика на современной сцене». В ее рамках на сцене псковского драмтеатра покажут спектакли «Мещане» и «Женитьба», а также две постановки по Булгакову. «Морфий» - это учебник игрового театра, «Собачье сердце» - спектакль-эксперимент, спектакль-скандал, неожиданная история для любителей разгадывать загадки, для любителей нетипичного», - рассказал арт-директор театра.

Третья микропрограмма, по его словам, создана «в честь трех ипостасей Пушкина: Пушкин-поэт, Пушкин-прозаик, Пушкин-драматург». В нее войдут спектакль «Видимая сторона жизни», «Свидетельские показания», «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века».

Директор театра Людмила Цишковская заверила, что в учреждении готовы к приему гостей и к созданию «теплой, домашней, уютной обстановки». «После спектаклей будут обсуждения, мы будем вместе с артистами, режиссером все будут иметь возможность что-то спросить, высказаться», - отметила она.

Говоря о лекционной программе фестиваля, Людмила Цишковская подчеркнула: «Мы гордимся появлением на фестивале лектора-шекспироведа Алексея Бартошевича, внука Василия Качалова».