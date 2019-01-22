Спектакль-комикс, румынскую постановку пьесы Гоголя, а также спектакль в Кремле можно будет увидеть на XXVI Пушкинском фестивале в Пскове

11:47, 22 января 2019, ПАИ

С 8 по 16 февраля в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля псковичи смогут посетить спектакль-комикс, румынскую постановку пьесы Гоголя, а также спектакль в Кремле. Кроме спектаклей, на фестивале будут организованы художественные выставки и мастер-классы, лекции и встречи с известными театральными деятелями и педагогами, художниками, писателями и медиа-персонами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Откроет фестиваль спектакль Казанского театра юного зрителя «Выстрел» по одноименному произведению А. С. Пушкина «Повести Белкина» в постановке Туфана Имамутдинова. Жанр спектакля обозначен как «беседа о русской культуре». Актеры одеваются и гримируются прямо перед зрителем под аудиозапись лекции Юрия Лотмана.

8 февраля, 19:00, большая сцена.

Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут без антракта.

Для зрителей 12+

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Санкт-Петербургский театр на Васильевском покажет псковичам пьесу А. М. Горького «Мещане», которая давно вошла в золотой фонд мировой драматургии. В центре внимания спектакля режиссера Театра на Васильевском Владимира Туманова - кризис традиционной семьи, смена поколений, конфликты отцов и детей: модель семьи – как модель мира, утратившего связь времен.

10 февраля, 17:00, большая сцена.

Продолжительность спектакля 3 часа 30 минут с одним антрактом.

Для зрителей 16+.

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В моноспектакле артиста МХТ имени А. П. Чехова Данила Стеклова «А.С.Пушкин. Из повестей Белкина» оживут герои двух повестей - «Метели» и «Гробовщика». Актер Даниил Стеклов не просто читает Пушкина, а перевоплощается в различных пушкинских персонажей. Режиссер Андрей Беркутов.

9 февраля, 18:00, фойе театра,

10 февраля, 18:00, НКЦ (Пушкинские Горы)

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта.

Для зрителей 12+.

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Театр Nottara из Румынии представит на Пушкинском театральном фестивале в Пскове спектакль «Женитьба» по мотивам пьесы Н. В. Гоголя. «На первый взгляд кажется, что перед читателем просто анекдот. Человек вроде и хотел жениться, да в последний момент сбежал из-под венца через окно», - отметили в пресс-службе театра. Режиссер спектакля Петр Шерешевский знаком псковским зрителям по спектаклю «Ревизор».

10 февраля, 21:00, малая сцена.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта. Спектакль идет на румынском языке с русскими субтитрами.

Для зрителей 16+

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Кроме того, для Пушкинского театрального фестиваля возродят спектакль «Видимая сторона жизни». Это проект Бориса Павловича и Яны Савицкой (Киров – Петербург) - спектакль по текстам Елены Шварц. Спектакль был создан в 2010 году в кировском «Театре на Спасской», потом вошел в репертуар БДТ.

11 февраля, 18:00, спектакль будет показан в буфете Псковского драмтеатра. Продолжительность - 50 минут без антракта. Для зрителей 18+.

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Санкт-Петербургский «Наш театр» привез в Псков одну из последних своих работ - постановку «Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)» Льва Стукалова. «Наш театр» предпринимает дерзкую попытку вернуть величайшую пьесу русского классического репертуара любителям театра и поэзии. Спектакль предельно бережный по отношению к тексту Пушкина и одновременно неожиданный», - отметили в театре.

Постановку можно будет увидеть 11 февраля в 19:00 и 12 февраля в 21:00 на малой сцене. Продолжительность спектакля: 2 часа 15 минут с одним антрактом. Для зрителей 12+.

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В Приказной палате Псковского кремля красноярский «Театр на крыше» представит спектакль по новой пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания».

11 февраля, 21:00.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта. Для зрителей 18+.

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Творческое объединение Granart (Нижний Новгород) представит спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» - лауреат многочисленных театральных премий и фестивалей. По пьесе Олега Михайлова. Режиссер Александр Ряписов.

12 февраля, 19:00, большая сцена.

Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут без антракта. Для зрителей 16+.

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«Этюд-театр» (Санкт-Петербург) на Пушкинском театральном фестивале представит спектакль «Морфий». Молодой петербургский режиссер Андрей Гончаров поставил на основе булгаковского рассказа спектакль, который можно назвать настоящим учебником игрового театра, уверены в пресс-службе. В главных ролях лауреат Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» в номинации «Лучший молодой актер» Кирилл Варакса и многократная номинантка «Прорыва» разных лет Надежда Толубеева.

13 и 14 февраля в 19:00, малая сцена.

Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта.

Для зрителей 18+.

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Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова ( Южно-Сахалинск) привозит в Псков спектакль по одноименной повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Спектакль вошел в лонг-лист лучших спектаклей России Национальной театральной премии «Золотая маска» и стал участником внеконкурсной программы «Маска Плюс».

15 февраля в 15:00 и 19:00, большая сцена.

Продолжительность спектакля - 2 часа 25 минут с одним антрактом.

Для зрителей 18+.

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«Гробница малыша Тутанхамона» - комикс без антракта, премьера в Пскове.

Спектакль по произведению молодого американского драматурга Оливии Дюфо в постановке молодого режиссера Елизаветы Бондарь - это сценическая премьера пьесы не только в России, но и в Европе. Согласно сюжету спектакля, в жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень известную премию в области комикса. И она теряет дочь: та кончает с собой, выпив керосин. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни, а реальность и вымысел по мотивам египетских древностей сплетаются для нее в один кровоточащий узел. Спектакль удивит зрителя сочетанием углубленного психологизма с условностью и эксцентрикой, заставит размышлять о важных вопросах бытия, смеяться и плакать.

Спектакль-комикс можно будет увидеть 9 февраля в 14:00 и 20:00, малая сцена. Для зрителей 18+.

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Завершает показ спектаклей Пушкинского фестиваля фантазия в 2-х действиях «Ревизор» Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Пьесу русской классической драматургии поставил на псковской сцене петербургский режиссер Петр Шерешевский.

16 февраля, 18:00, большая сцена. Для зрителей 18+.

Билеты можно приобрести в кассе театре или на официальном сайте фестиваля.