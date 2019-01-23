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Культура

Сформировать программу театрального фестиваля значительно сложнее, чем кинофестиваля, - Дмитрий Месхиев

Сформировать программу театрального фестиваля значительно сложнее, чем кинофестиваля, поскольку требуется привести декорации, технические группы, заявил художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев 23 января на пресс-конференции, посвященной XXVI Пушкинскому театральному фестивалю.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Дмитрий Месхиев отметил, что в этом году средств, выделенных на фестиваль достаточно ограниченное количество. По его словам, финансово помогли Минкульт Татарстана, комитет по культуре Сахалина. Однако, в связи со скудностью средств много показов будет на Малой сцене театра.

«Мы до последних дней формировали программу, потому что старались сделать ее интересной. У нас очень плотная программа, иногда по 3 спектакля в день, многие из них пересекаются, по-другому сформировать программу, к сожалению, не получилось», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Худрук драмтеатра также сообщил, что псковичам не стоит ждать артистов-звёзд. «Не звёзды, но звёздочки будут», - добавил он.

Напомним, XXVI Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.  С программой можно ознакомиться здесь >>>.

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