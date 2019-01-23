Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+

16:02, 23 января 2019, ПАИ

«Возрастные ограничения мы ставили в соответствии с законодательством РФ, поэтому так много спектаклей с пометкой 18+», - пояснил художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев сегодня, 23 января, в ходе пресс-конференции, посвященной XXVI Пушкинскому театральному фестивалю.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в качестве примера худрук театра привел упоминание самоубийства в спектакле «Гробница малыша Татунхамона» и наркотиков «Морфии» по Булгакову. «Никаких фривольностей и ненормативной лексики в спектаклях не будет. Мы стараемся соблюдать закон и уважать его», - заверил Дмитрий Месхиев.

Напомним, в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля, псковичи смогут посетить не только спектакли, но и художественные выставки и мастер-классы, лекции и встречи с известными театральными деятелями и педагогами, художниками, писателями и медиа-персонами.